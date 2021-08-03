Біля Ради знайшли "бомбу". Поліція провела навчання в урядовому кварталі

Під час навчань правоохоронці за легендою виявили підозрілу сумку та вибухонебезпечний предмет в урядовому кварталі.

"На прилеглій до Верховної Ради території в умовах, максимально наближених до реальних, працівники різних підрозділів поліції Києва спільно зі співробітниками Управління державної охорони України відпрацювали алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника управління вибухотехнічної служби Ігоря Войцеховського, одним з головних завдань навчань було в оперативному реагуванні пішого наряду поліцейських на підозрілу річ.

Фото: поліція провела навчання в урядовому кварталі (kyiv.npu.gov.ua)

Він також додав, що другою легендою навчань був дзвінок по спецлінії 102 з повідомленням про те, що біля адмінбудівлі виявили сумку.

"Патрульні огороджують територію навколо, ймовірно, небезпечного предмета. Після вибухотехніки, щоб запобігти неконтрольованому вибуху, застосовують пристрій для радіоперешкод. Далі робота кінолога зі службовим собакою, які оглядають підозрілий предмет на наявність вибухових речовин", - розповів Войцеховський.

Після кінологів, за словами начальника вибухотехнічної служби, за допомогою рентгенографічного комплексу поліцейські перевірили вміст сумки, яку потім помістили у вибухозахищеному контейнер для подальшого знищення.