RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів

Автор: Сергій Пишкін

Військовослужбовці Державної прикордонної служби затримали двох диверсантів біля пункту пропуску "Кучурган". Вони фотографували військові об’єкти та інфраструктуру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган". Їх охоронці кордону схопили. Під час затримання диверсанти розбили телефон", - пише пресслужба МВС.

Після огляду мікроавтобуса диверсантів, військові виявили спальні мішки й речі, які підтверджують їх діяльність. Також при собі окупанти мали паспорти невизнаної ПМР.

Фото: біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів (dumskaya.net)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що диверсанти розставлять у містах України різні мітки. У КМДА пояснили, що необхідно робити в таких випадках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна