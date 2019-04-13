Біля посольства РФ у Києві стався вибух

На проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства Російської Федерації відбувся вибух через розрив високовольтного кабелю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як повідомляється, поліцейські розпочали перевірку і отримали інформацію від представників "Київенерго", що у цьому квадраті відбувся розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці. У результаті події ніхто не постраждав, лише пошкоджена бруківка.

"Нині перевіряється інформація щодо знеструмлення терміналу та шляхопроводу. Залучені всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня у Харкові у волонтерському наметі, встановленому на центральній площі, стався вибух газу. Зі слів потерпілого, травми він отримав у волонтерському наметі, який розташований на майдані Свободи. Під час експлуатації плити чоловік увімкнув газ, але несвоєчасно його підпалив, внаслідок чого газ вибухнув. З місця події вилучені речові докази.

Раніше РБК-Україна писало, що у Кропивницького невідомі підклали вибухівку в електрощитову. Ніхто з місцевих жителів не постраждав.