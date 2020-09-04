Біля порту в Бейруті виявили понад 4 тонни аміачної селітри

У столиці Лівану Бейруті знайшли більше чотирьох тонн аміачної селітри поблизу порту. Вибухонебезпечну речовину виявили ліванські військові.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство NNA.

За даними військових, аміачну селітру знайшли біля дев'ятого в'їзду в порт Бейрута. Небезпечною знахідкою займалися армійські інженери.

Всього було виявлено 4,35 тонни нітрату амонію.

Нагадаємо, потужний вибух у Бейруті стався 4 серпня 2020 року в районі морського порту, в результаті загинули близько 220 осіб, з них один громадянин України. Більше сотні людей вважаються зниклими без вести, ще понад 6 тисяч постраждали. Вибухова хвиля пошкодила десятки тисяч будівель в радіусі 10 км.

Вибух стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Через вибух в Бейруті без житла залишилися понад 300 тисяч жителів; місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу і воду.

В ООН заявили, що більше половини населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою після вибуху в порту Бейрута.

Раніше влада Лівану заявляла, що в країні немає достатньо коштів для відновлення після вибуху.

Зазначимо, що Ліван переживав економічні потрясіння ще до вибуху в порту Бейрута. Країна оголосила дефолт за боргами перед іноземними кредиторами.