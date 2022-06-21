В Одеській області перекинулася маршрутка з людьми, є постраждалі

Вранці 21 червня в Одеській області маршрутка з пасажирами, яка слідувала рейсом "Рені - Одеса", перекинулася на бік. У транспорті перебували 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними, під час руху, біля села Миколаївка-Новоросійська у автобуса лопнули два колеса, після чого він перекинувся на бік.

"У салоні знаходилися 13 пасажирів і водій. В результаті ДТП одна жінка отримала перелом ключиці і ребер, ще п'ять відбулися саднами", - розповіли в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило за собою потерпілого середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.