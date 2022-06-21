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В Одеській області перекинулася маршрутка з людьми, є постраждалі

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Одеса, Вівторок 21 червня 2022 12:56
В Одеській області перекинулася маршрутка з людьми, є постраждалі Фото: поліція на місці ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 21 червня в Одеській області маршрутка з пасажирами, яка слідувала рейсом "Рені - Одеса", перекинулася на бік. У транспорті перебували 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними, під час руху, біля села Миколаївка-Новоросійська у автобуса лопнули два колеса, після чого він перекинувся на бік.

"У салоні знаходилися 13 пасажирів і водій. В результаті ДТП одна жінка отримала перелом ключиці і ребер, ще п'ять відбулися саднами", - розповіли в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило за собою потерпілого середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася ДТП за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса. В результаті аварії загинули 4 людини.

Також 16 червня на трасі "Київ - Чоп" поблизу села Привільне Рівненської області сталася смертельна ДТП за участю військових.

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