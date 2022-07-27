Біля Нової Каховки вибухнув склад російських боєприпасів

В селі Чорнянка Херсонської області вибухнув склад російських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"В Чорнянці біля Нової Каховки зірвали склад з боєприпасами росіян. Окупанти запевняють, що це горить селітра", - написав Хлань.
Нагадаємо, днями українські військові знищили польовий склад разом з окупантами в Харківській області.
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