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Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус

Автор: Анастасия Рокитна

Біля Мелітополя (Запорізька область) невідомі обстріляли мікроавтобус Ford. В результаті обстрілу постраждав водій транспорту.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі поліції області.

Подія сталась вчора приблизно о 23:00.

"На трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford", - повідомили у прес-службі.

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В результаті стрілянини постраждали водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполя.

У поліції повідомили, що вирішується питання правої кваліфікації

Нагадаємо, у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали всіх підозрюваних у нападі. В результаті нападу постраждало чотири людини.

Як стало відомо, стрілянина поблизу Люботина є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що замовники нападу на мікроавтобус будуть покарані.

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Новини України обстрелмикроавтобус