На лінії розмежування затримали розвідника "ЛНР"

Затриманий протягом двох діб мінними полями перетинав "сіру зону" для проведення розвідувальної операції на користь бойовиків

У населеному пункті Світличне Попаснянського району Луганської області бійці батальйону "Луганськ-1" затримали чоловіка при спробі перетину лінії розмежування поза офіційного пункту в'їзду-виїзду. За даними правоохоронців чоловік перебуває у складі терористичної організації "Луганська народна республіка", передає прес-служба поліції області.

За даними правоохоронців, затриманий протягом двох діб мінними полями перетинав "сіру зону" для проведення розвідувальної операції на користь і за вказівкою кадрових офіцерів Росії, які керують підрозділом "народної міліції" "ЛНР".

Повідомляється, що він в 2014 році вступив у лави так званої "народної міліції" "ЛНР". Затриманий виконував обов'язки розвідника.

Відзначимо, що даний факт внесено до ЄРДР і кваліфікований за ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Зараз підозрюваний тісно співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області військові правоохоронці зі складу операції Об'єднаних сил заарештували бойовика "ДНР".