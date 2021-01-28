Біля Капітолія США затримали озброєного чоловіка

Біля Капітолія у Вашингтоні затримали озброєного чоловіка. Затриманий мав при собі 9-міліметровий пістолет Sig Sauer та 20 набоїв.

Про це повідомив телеканал CNN.

За даними телеканалу, затриманий планував "зупинити грабіжництво", а також мав список сенаторів та представників як з Конгресу США, так і з уряду штату Західна Вірджинія. Також у нього була контактна інформація цих політиків.

Даючи покази правоохоронцям, затриманий сказав, що його "непокоїть чесність виборів". Затриманий також заявив, що його діяльність - це "праведність, справедливість та істина".

Крім того, телеканал має інформацію, що затриманий кричав на нацгвардійців, які охороняють периметр Капітолію, коли до нього підійшли поліцейські.

Нагадаємо, у США вже звинуватили понад 150 людей за участь у штурмі Капітолію, який стався 6 січня під час протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Правоохоронці вже встановили щонайменше 400 учасників заворушень.

Також РБК-Україна писало, що конгресменам почали погрожувати новим штурмом Капітолію, тому влада США вирішила продовжити перебування військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні.