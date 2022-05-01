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Біля кордону Росії з Україною обрушився залізничний міст

Фото: у Росії заявили про пошкодження залізничної інфраструктури (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У Курській області (Російська Федерація) обрушився залізничний міст біля кордону з Україною. Причини інциденту з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

Повідомляється, що сьогодні приблизно об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.

"Зараз на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю і здоров'ю громадян ніщо не загрожує", - зазначив Старовойт.

Нагадаємо, раніше російська сторона звинувачувала Україну в нібито обстрілі прикордонних постів в Курській області.

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