Біля Донецького аеропорту знову стало голосно: ОБСЄ зафіксувала 457 порушень на Донбасі

За минулу добу на Донбасі зафіксували 457 порушень "тиші". При цьому в Донецькій області їх виявили 383, у тому числі 77 вибухів. Спостерігачі ОБСЄ зазначають, що 74 вибухи розцінюються ними, як вибухи "невизначеного походження", 2 вибухи прогриміли в повітрі, а 1 - це розрив.

При цьому в ОБСЄ зазначають, що в районі Донецького аеропорту знову стало голосно.

"Більшість порушень сталися в районі на південь від зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк", а також в районах на північ від н.п. Широкине, де також зафіксовано більшість вибухів", - йдеться в повідомленні.

Приміром, у Широкиному чули 54 вибухи невизначеного походження. Крім вибухів у Донецькій області зафіксували спалахи дулового полум'я (Авдіївка), обстріл зі стрілецької зброї (Богданівка, Петрівське).

У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 3 вибухи невизначеного походження.

Зазначається, що більшість порушень спостерігачі зафіксували в районі Попасної. Там чули 23 черги з великокаліберних кулеметів. У районі Оріхове спостерігачі чули 5 черг з цієї зброї.