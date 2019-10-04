ru
ua

Біля будинку радника голови Херсонської ОДА прогримів вибух

Новини » Надзвичайні події   

Поліція встановлює обставини вибуху в Херсоні

Під вікнами квартири радника голови Херсонської обласної адміністрації прогримів вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що вибух стався близько третьої години ночі 4 жовтня.

На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою. В результаті вибуху пошкоджено віконне скло. Ніхто з громадян не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на вбивство".

Нагадаємо, в центрі Херсоні збройні невідомі влаштували стрілянину, в результаті поранені двоє чоловіків. Постраждалі у лікарні у важкому стані.

Невідомі стріляли з автомобіля чорного кольору і зникли з місця події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство (ст.15 "Замах на злочин" Кримінального кодексу України та п.1 ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" КК України).

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Кропивницького невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури. Слідством встановлено вірогідну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував прокурор.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на третину Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"
Читати всі новини