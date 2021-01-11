ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Біля Аляски стався потужний землетрус

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні поблизу західного узбережжя американського штату Аляска стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 5,1 бала за школою Ріхтера.

Популярні новини

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Як повідомляється, землетрус стався о 09:19 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 125 км від міста Акутан на глибині 36 км.

Зазначається, що інформації про руйнування чи жертв унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Нагадаємо, наприкінці грудня Хорватію сколихнули потужні землетруси. Жертвами декількох потужних землетрусів стали семеро людей. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

Також РБК-Україна писало, у Туреччині в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 5,3. Коливання відчувались також в декількох сусідніх провінціях. В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Крім того, 30 жовтня у турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі. В результаті наслідків загинула 141 людина.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України землетрус