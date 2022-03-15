Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що безпілотники окупантів вже на території країн НАТО

Радіолокаційні засоби Повітряних Сил ЗСУ зафіксували факт перетину державного кордону України в напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.
"Безпілотник окупантів спочатку кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу у Львівській області, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Залишки шукають", - йдеться в повідомленні.
Крім того, є інформація про падіння в сусідній Румунії безпілотника типу "Орлан-10", який знаходиться на озброєнні Збройних сил Росії.
"Як бачимо, окупанти продовжують проводити свої провокаційні дії, не соромлячись, залітають у повітряний простір країн-членів НАТО", - додали українські військові.
Нагадаємо, безпілотник "Орлан-10" впав на територію Румунії.
Ми також писали про те, що в Загребі (Хорватія) розбився невідомий об'єкт. Є підозра, що це безпілотник.
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