Повітряні сили знищили три БПЛА росіян за добу

"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже більше 800 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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