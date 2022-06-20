Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів

Зазначається, що винищувачі ЗСУ патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

Так, унаслідок авіанальотів 19 червня була знищена техніка і жива сила ротно-тактичної групи окупантів, а також один з опорних пунктів противника.

Крім цього, в неділю підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Нагадаємо, нещодавно зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів. "Ювілейною" метою виявився черговий БПЛА російських загарбників "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що повітряні сили ЗСУ здійснили понад 1100 групових авіанальотів на окупантів з початку війни.

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