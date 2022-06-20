RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів

Фото: повітряні сили знищили ротно-тактичну групу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українські повітряні сили знищили ротно-тактичну групу і один з опорних пунктів Росії. Зенітники збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що винищувачі ЗСУ патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

Так, унаслідок авіанальотів 19 червня була знищена техніка і жива сила ротно-тактичної групи окупантів, а також один з опорних пунктів противника.

Крім цього, в неділю підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Нагадаємо, нещодавно зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів. "Ювілейною" метою виявився черговий БПЛА російських загарбників "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що повітряні сили ЗСУ здійснили понад 1100 групових авіанальотів на окупантів з початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины