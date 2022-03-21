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Повітряні сили України збили понад 200 літаків і вертольотів ворога з початку вторгнення РФ

Фото: українські Повітряні сили знищили сотні літаків і вертольотів ворога з початку вторгнення РФ (t.me. ressentiment. channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Повітряні сили ЗСУ з початку вторгнення Росії збили понад 200 ворожих літаків і вертольотів, а також десятки безпілотників і крилатих ракет. Українська авіація продовжує завдавати ударів по скупченню живої сили і техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За 25 днів російські окупанти зазнали серйозних втрат як на землі, так і в небі - 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні українські зенітники знищили один літак, чотири БПЛА і дві крилатих ракети. Відзначається, що інтенсивність ворожих нальотів знижується другу добу. Останнім часом окупанти стали частіше використовувати безпілотники для фіксації результатів ракетно-бомбових ударів по території України

Протягом сьогоднішнього дня по наземних цілях успішно відпрацювала ударна Авіація. Бомбардувальники Су-24М і штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбові удари по скупченню техніки і живій силі противника.

Нагадаємо, днем раніше Повітряні сили України збили три ударні вертольоти окупантів.

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