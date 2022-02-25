Повітряна тривога у Києві. Які станції метро будуть закриті: список

"При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з чим киян закликають переміститися в інші укриття або на підземні станції.

Також деякі станції наразі працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.