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Повітря України знаходиться в межах допустимої норми, - Минэкоэнерго

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 15:15
Повітря України знаходиться в межах допустимої норми, - Минэкоэнерго
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спостереження за станом атмосферного повітря здійснюється в двох режимах

Глава Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає, а всі показники знаходяться в межах норми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

За даними гідрометеорологічних організацій, мережі концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишалися в своїх звичних параметрах і концентрації забруднюючих речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

"Осінні погодні умови, такі як, тумани, наявність приземних інверсій (коли при землі утворюється затримує шар повітря) можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин. Але, за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Вміст оксиду вуглецю в повітрі в період з 15 по 21 жовтня при середньодобовій граничної допустимої концентрації 5,0 мг / м3 повітря становить:

  • Вінниця - 0,3-0,4
  • Дніпро - 0,6-1,4
  • Житомир - 0,0-0,1
  • Запоріжжі - 0,2-0,6
  • Кам'янське - 0,4-1,2
  • Київ - 0,4-1,0
  • Кременчук - 0,0-0,9
  • Кривий Ріг - 0,2-1,2
  • Кропивницький - 0,0-0,6
  • Лисичанськ - 0,2-0,6
  • Луцьк - 0,0-0,4
  • Маріуполь - 0,2-0,4
  • Миколаїв - 0,2-1,0
  • Одеса - 0,3-1,5
  • Полтава - 0,4-1,2
  • Тернопіль - 0,4-0,6
  • Харків - 0,3-0,8
  • Херсон - 0,0-0,6
  • Хмельницький - 0,2-0,8
  • Черкаси - 0,2-0,6
  • Чернівці - 0,1-0,4
  • Чернігів - 0,1-0,8

Спостереження за станом атмосферного повітря здійснюється Державною гідрометеорологічною службою України в двох режимах У повному режимі - відбір проб здійснюється чотири рази на добу шість днів на тиждень і не в повному режимі - коли відбір проб здійснюється два рази на добу.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні. Повідомляється, що перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що пожежі на торфовищах у Київській області не можуть погіршувати стан навколишнього середовища і викликати небезпечні концентрації продукту горіння в Києві.

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