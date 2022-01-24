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ВООЗ допустила закінчення пандемії COVID у 2022 році. Названо умову

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Женева, Понеділок 24 січня 2022 14:07
ВООЗ допустила закінчення пандемії COVID у 2022 році. Названо умову Фото: гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус допустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися в цьому році. Це відбудеться за умови, якщо країнами будуть вжиті комплексні заходи для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час відкриття 150 сесії виконкому ВООЗ.

"Якщо країни повноцінно використовують усі ці стратегії та інструменти, ми зможемо завершити гостру фазу пандемії цього року. Ми зможемо завершити COVID-19 як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я на глобальному рівні", - зауважив Гебрейєсус.

Він зазначив, що для завершення COVID-19 як пандемії необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни, приділяючи особливу увагу групам, які мають найбільший ризик.

"Необхідно також знизити смертність від вірусу шляхом впровадження ефективного клінічного лікування, включаючи рівний доступ до діагностики, кисню та противірусних препаратів у місцях надання допомоги", - підкреслив Гебрейєсус.

За його словами, отримувати уроки з пандемії та розробляти нові рішення щодо запобігання подібним надзвичайним ситуаціям необхідно зараз, "а не чекати, поки пандемія закінчиться".

Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ також припускав що пандемія коронавірусу може закінчитися у світі вже в 2022 році.

При цьому ВООЗ заявила про більш складні проблеми у світі після закінчення пандемії.

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