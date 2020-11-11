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У ЄС розповіли, коли можна очікувати в продажу вакцину від COVID-19

Брюссель, Середа 11 листопада 2020 15:14
У ЄС розповіли, коли можна очікувати в продажу вакцину від COVID-19
Фото: вакцина від коронавіруса (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

У Європейському союзі очікують, що вакцина від коронавірусу надійде в продаж на європейський ринок в кінці 2020-го - початку 2021-го року. Такий сценарій в ЄС вважають позитивним.

Про це на брифінгу заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, вакцина надійде в продаж відразу, як тільки завершаться клінічні випробування.

"Кінець 2020 - початок 2021 року. Так, я думаю, що це можливий позитивний таймінг. Сьогодні ви бачите, що вся планета стежить за розвитком цієї вакцини, ми уважно стежимо за всіма клінічними випробуваннями, таке відбувається вперше. Я намагаюся не давати певних дат. Але це позитивний сценарій, який, як мені здається, можливий", - сказала Кіріакідес.

Нагадаємо, днями стало відомо, що вакцина фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. Вона успішно проходить третю фазу клінічних випробувань.

Також повідомлялося, що ціна вакцини від COVID-19 компаній BioNTech і Pfizer, буде нижчою за ринкову. Також ціни будуть диференціювати між країнами і регіонами.

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