У ВООЗ зв'язали брудне повітря з важким перебігом COVID

Директор департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань навколишнього середовища і здоров'я Марія Нейра заявила, що погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВОЗА .

"Погана якість повітря, яким ми дихаємо, є серйозним фактором для гострих і хронічних респіраторних захворювань, а також серцево-судинних. На додаток до цього вплив забрудненого повітря призводить до захворювань, які підвищують ризик розвитку важкого COVID при зараженні ним", - заявила Нейра.

За її словами, в умовах відновлення після пандемії світовій спільноті необхідно знову задуматися про чисті джерела енергії.

Експерт ВООЗ додала, що зараз 90% населення Землі "дихають повітрям, яке не відповідає рекомендованим ВООЗ стандартам".