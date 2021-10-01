В ВОЗ связали грязный воздух с тяжелым течением COVID

Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра заявила, что плохое качество воздуха усиливает риск тяжелого протекания COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ .

"Плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьезным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому воздействие загрязненного воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжелого COVID при заражении им", - заявила Нейра.

По ее словам, в условиях восстановления после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о чистых источниках энергии.

Эксперт ВОЗ добавила, что сейчас 90% населения Земли "дышат воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам".