ВООЗ створила комісію для розслідування дій під час пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я створила комісію, яка буде проводити розслідування дій організації під час пандемії. Групу очолять колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Хелен Кларк і екс-президент Ліберії Еллен Джонсон Серліф.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

Комісія створена у відповідь на міжнародну критику і, як обіцяють у ВООЗ, її робота буде незалежною.

Мандат комісії буде розроблений за погодженням з державами-членами ВООЗ.

Очікується, що проміжний звіт буде підготовлений і представлений до зустрічі міністрів охорони здоров'я країн, що входять у ВООЗ, яка повинна відбутися в листопаді.

Відзначимо, що діяльність організації з початку пандемії піддається серйозній міжнародній критиці. Зокрема, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що організація була надто дружньо налаштована щодо Китаю, підтримувала його кампанію з дезінформації і тим самим сприяла широкому розповсюдженню COVID-19.

Нагадаємо, 7 липня президент Дональд Трамп повідомив Конгрес про вихід США з ВООЗ.

Наголошується, що рішення Трампа про вихід Штатів ВІЗ набуде чинності 6 липня 2021 року.