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У ВООЗ повідомили про випадки гепатиту невідомого походження. Його виявили в 12 країнах

Фото: ВООЗ повідомила про гепатит невідомого походження (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно - європейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від 1 місяця до 16 років. На даний момент є відомості як мінімум про один смертельний результат.

Фахівці вже зафіксували 169 випадків. Більшість з них зареєстрували в країнах Європейського регіону. Зокрема, у Великобританії підтвердили 114 випадків, 13 випадків - в Іспанії, 12 - в Ізраїлі, 9 - в США, 6 - в Данії. Менше 5 випадків виявлено в Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Франції, Румунії та Бельгії.

"У багатьох випадках повідомлялося про шлунково-кишкові симптоми, включаючи біль у животі, діарею і блювоту, що передують тяжкому гострому гепатиту, f також про підвищення рівня ферментів печінки і жовтяниці. У більшості випадків не було лихоманки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Іспанії виявили перший випадок сальмонельозу з-за шоколадки Kinder.

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ВООЗ