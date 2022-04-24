У ВООЗ повідомили про випадки гепатиту невідомого походження. Його виявили в 12 країнах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від 1 місяця до 16 років. На даний момент є відомості як мінімум про один смертельний результат.

Фахівці вже зафіксували 169 випадків. Більшість з них зареєстрували в країнах Європейського регіону. Зокрема, у Великобританії підтвердили 114 випадків, 13 випадків - в Іспанії, 12 - в Ізраїлі, 9 - в США, 6 - в Данії. Менше 5 випадків виявлено в Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Франції, Румунії та Бельгії.

"У багатьох випадках повідомлялося про шлунково-кишкові симптоми, включаючи біль у животі, діарею і блювоту, що передують тяжкому гострому гепатиту, f також про підвищення рівня ферментів печінки і жовтяниці. У більшості випадків не було лихоманки", - йдеться в повідомленні.