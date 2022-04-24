В ВОЗ сообщили о случаях гепатита неизвестного происхождения. Его выявили в 12 странах

Новый вид гепатита был обнаружен у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет. На данный момент имеются сведения как минимум об одном смертельном исходе.

Специалисты уже зафиксировали 169 случаев. Большинство их них зарегистрировали в странах Европейского региона. В частности, в Великобритании подтвердили 114 случаев, 13 случаев - в Испании, 12 - в Израиле, 9 - в США, 6 - в Дании. Менее 5 случаев выявлено в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.

"Во многих случаях сообщалось о желудочно-кишечных симптомах, включая боль в животе, диарею и рвоту, предшествующих тяжелому острому гепатиту, а также о повышении уровня ферментов печени и желтухе. В большинстве случаев не было лихорадки", - говорится в сообщении.