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В ВОЗ сообщили о случаях гепатита неизвестного происхождения. Его выявили в 12 странах

Фото: ВОЗ сообщила о гепатите неизвестного происхождения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Всемирная организация здравоохранения выявила случаи гепатита (воспаление печени) неизвестного происхождения. Заболевание зафиксировали в 12 странах, преимущественно - европейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

Новый вид гепатита был обнаружен у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет. На данный момент имеются сведения как минимум об одном смертельном исходе.

Специалисты уже зафиксировали 169 случаев. Большинство их них зарегистрировали в странах Европейского региона. В частности, в Великобритании подтвердили 114 случаев, 13 случаев - в Испании, 12 - в Израиле, 9 - в США, 6 - в Дании. Менее 5 случаев выявлено в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.

"Во многих случаях сообщалось о желудочно-кишечных симптомах, включая боль в животе, диарею и рвоту, предшествующих тяжелому острому гепатиту, а также о повышении уровня ферментов печени и желтухе. В большинстве случаев не было лихорадки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Испании выявили первый случай сальмонеллеза из-за шоколадки Kinder.

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