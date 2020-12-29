У ВООЗ вважають, що коронавірус перетвориться в ендемічну інфекцію

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попередили, що, попри те, що пандемія коронавірусу була дуже важкою, вона не є однією з великих. Тому світі доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Хейман, передає The Guardian.



За його словами, коронавірус перетвориться в ендемічну інфекцію, попри те, що вакцини від COVID-19 починають впроваджуватися в Сполучених Штатах і Великобританії.

"Світ сподівався на стадний імунітет, що передача якимось чином зменшиться, якщо достатня кількість людей несприйнятливими", - заявив Хейман.

При цьому він додав, що концепція стадного імунітету була неправильно зрозуміла.

"Мабуть, доля SARS-CoV-2 має стати ендемічної, як і чотири інших людських коронавірусів, і що він буде продовжувати мутувати у міру розмноження в клітинах людини, особливо в місцях з більш інтенсивною передачею", - зазначив експерт ВООЗ.

При цьому в Організації вважають, що навіть використання ефективної вакцини не гарантує того, що хвороба вдасться побороти.

Зазначимо, що ендемічне захворювання - захворювання, характерне для певної місцевості, яка в більшості випадків пов'язана з різкою недостатністю або надмірністю змісту будь-якого хімічного елемента в середовищі. Може розвиватися у рослин, тварин і людини.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозують, що коронавірус SARS-CoV-2 продовжить мутувати.