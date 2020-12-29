В ВОЗ считают, что коронавирус превратится в эндемическую инфекцию

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что, несмотря на то, что пандемия коронавируса была очень тяжелой, она не является одной из крупных. Поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейман, передает The Guardian.



По его словам, коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, несмотря на то, что вакцины от COVID-19 начинают внедряться в Соединенных Штатах и Великобритании.

"Мир надеялся на стадный иммунитет, что передача каким-то образом уменьшится, если достаточное количество людей будут невосприимчивыми", - заявил Хейман.

При этом он добавил, что концепция стадного иммунитета была неправильно понята.

"По-видимому, судьба SARS-CoV-2 должна стать эндемичной, как и четыре других человеческих коронавирусов, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивной передачей", - отметил эксперт ВОЗ.

При этом в Организации считают, что даже использование эффективной вакцины не гарантирует того, что болезнь удастся побороть.

Отметим, что эндемическое заболевание - заболевание, характерное для определенной местности, которое в большинстве случаев связано с резкой недостаточностью или избыточностью содержания какого-либо химического элемента в среде. Может развиваться у растений, животных и человека.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжит мутировать.