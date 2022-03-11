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ВООЗ рекомендувала Україні знищити патогени в лабораторіях через вторгнення РФ

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Женева, П'ятниця 11 березня 2022 08:30
ВООЗ рекомендувала Україні знищити патогени в лабораторіях через вторгнення РФ Фото: ВООЗ рекомендувала Україні знищити патогени в лабораторіях для запобігання хвороб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала Україні знищити особливо небезпечні патогени, що зберігаються в лабораторіях охорони здоров'я країни. Зокрема, щоб запобігти будь-яким потенційним витокам, які можуть призвести до поширення захворювань серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти з біобезпеки кажуть, що введення російських військ на територію України і обстріл міст підвищили ризик витоку збудників хвороб, якщо будь-які з цих об'єктів будуть пошкоджені.

Як і в багатьох інших країнах, в Україні є лабораторії громадської охорони здоров'я, що вивчають можливості зниження загрози небезпечних захворювань, що вражають як тварин, так і людей, в тому числі COVID-19.

"У рамках цієї роботи ВООЗ настійно рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України та іншим відповідальним органам знищити особливо небезпечні патогени, щоб запобігти будь-яким можливим витокам", - заявили у ВООЗ.

ВООЗ не надала конкретної інформації про види патогенів або токсинів, що зберігаються в лабораторіях України.

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