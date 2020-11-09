ВООЗ розраховує до березня кардинально змінити ситуацію з пандемією COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що до весни 2021 року ситуація у боротьбі з пандемією коронавіруса може серйозно змінитися. Основний розрахунок на вакцину від захворювання.

Про це заявив радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

Він зазначив, що до березня ситуація може змінитися в кращу сторону завдяки винятковій роботі у всьому світі.

"До цього часу у нас вже будуть не тільки засоби захисту в достатній кількості, але також і вакцини", - зазначив Ейлвард.

Також у ВООЗ розраховують на появу засобів для самостійного тестування на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що вакцина від коронавіруса розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. При масовому тестуванні зараження коронавірусом сталося менш ніж у 100 пацієнтів.

У зв'язку з цим Європейська комісія збирається закупити близько 300 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer і BioNTech. Незабаром має бути підписано контракт.

Також у Великобританії розраховують на 10 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця року.