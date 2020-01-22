ВООЗ продовжила екстрене засідання через спалах вірусу в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу і вирішила продовжити засідання комітету. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Переговори будуть продовжені в четвер, 23 січня.

"Сьогодні в комітеті відбулася чудова дискусія, але було ясно, що для продовження нам потрібна додаткова інформація. До рішення про те, оголошувати чи ні надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, я підходжу дуже серйозно, і я готовий прийняти його лише при належному розгляді всіх даних", - сказав Гебреєсус.

Нагадаємо, державний комітет у справах охорони здоров'я Китаю підтвердив 473 випадки захворювання новим коронавірусом. Жертвами вірусної пневмонії в Китаї стали 17 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сполучених Штатах підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса.

Як відомо, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Більше 400 людей в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.