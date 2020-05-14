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У ВООЗ закликали Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу

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Нова хвиля коронавірусу може початися восени

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Так, в інтерв'ю британському виданню Клюге заявив, що країнам Європи необхідно готуватися до нової хвилі коронавірусу та проявляти обережність при скасуванні обмежувальних заходів.

"Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна - сезонного грипу та кору", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей. Однак світ може контролювати поширення коронавірусу за допомогою вакцини.

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Крім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років. За словами гендиректора ВООЗ, коронавірус загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей.

Додамо, що станом на 14 травня у світі зафіксовано понад 300 тисяч померлих з коронавірусом. Найбільша кількість летальних випадків припадає на Сполучені Штати, де померли понад 85 тис. інфікованих.