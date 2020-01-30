ВООЗ визнала спалах коронавіруса міжнародною загрозою

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну заяву глава ВООЗ зробив за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусом за межами Китаю.

"З усіх цих причин я оголошую надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення, у зв'язку з глобальною спалахом", - заявив Гебреісус.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що заяву про надзвичайною ситуацією у зв'язку зі спалахом коронавіруса не є вотумом недовіри Китаю.

"Ми б бачили набагато більше випадків за межами Китаю до теперішнього часу - і, можливо, смерті - якби не зусилля уряду, а також прогрес, якого вони досягли, щоб захистити своїх людей і людей у світі", - зазначив Гебреісус.

Нагадаємо, станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягло 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ закликала всі країни готуватися до протидії нового виду коронавіруса, спалах якого сталася у китайському місті Ухань. У ВООЗ занепокоєні тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавирусу, і закликають негайно вжити всі необхідні заходи для забезпечення протидії вірусу.