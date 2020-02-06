ВОЗ поставит Украине тест-системы для обнаружения коронавируса гумпомощью

Фото: Андрей Скипальский (УНИАН)

Системы позволят протестировать 25-30 пациентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставит Украине тест-системы для обнаружения коронавируса гуманитарной помощью. Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, системы позволят протестировать 25-30 пациентов.

"Вчера Центр общественного здоровья Украины получил тест-системы для выявления нового коронавируса, которые были закуплены за средства госбюджета. Реагенты в составе тест-систем позволяют провести диагностику на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимальным профилем выявления для достоверного определения этого вида коронавируса. Системы позволят протестировать 25-30 пациентов. В дальнейшем планируются дополнительные поставки тест-систем от ВОЗ в качестве гуманитарной помощи", - отметил Скипальский.

По его словам, диагностику будут проходить только те, кто в течение месяца был в провинции Хубэй и имеет симптомы ОРВИ при условии исключения всех остальных видов вируса гриппа.

Он также добавил, что стоимость закупленных тест-систем ориентировочно составляет 40 тысяч гривен. Они будут храниться в Центре общественного здоровья, в регионы отправят после начала поставок ВОЗ.

Напомним, по последним данным, от коронавируса умерли 563 человека, а число заболевших превысило 28 тысяч человек. Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса нет.

Кроме того, 5 февраля на таможенную границу Украины прибыли тест-системы для обнаружения нового вида коронавируса. По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев. Однако в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки тест-систем для выявления коронавируса.