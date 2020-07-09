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ВООЗ про пандемію коронавірусу: стає гірше

Женева, Швейцарія, Четвер 09 липня 2020 15:55
ВООЗ про пандемію коронавірусу: стає гірше
Фото: Тедрос Гебреисус (flickr.com shotatlife)
Автор: Роман Калиниченко

ВООЗ зареєструвала майже 12 млн випадків зараження

Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала погіршення ситуації з коронавірусом у світі. Пандемія продовжує прискорюватися.

Про це заявив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, пандемії такого масштабу бувають дуже рідко, і нинішня криза є однією з найбільших за століття.

Він зазначив, що деяким країнам, які застосовували комплексний підхід до стримування вірусу, вдалося взяти ситуацію під контроль.

"Але в більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше", - заявив Гебреісус.

Станом на сьогодні ВООЗ зареєструвала понад 11,8 млн випадків COVID-19. Вірус забрав понад 544 тисяч життів.

"І пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", - констатував глава ВООЗ.

Гебреісус зазначив, що зараз світ перебуває "в розпалі битви", і ми повинні зробити висновки і поліпшити систему реагування на подібні виклики.

"Не тільки зараз, але і на майбутнє. Тому що ці погрози ніколи не припиняться, і, ймовірно, вони погіршаться. Але це в наших руках; ми робимо вибір", - резюмував глава ВООЗ.

Нагадаємо, кілька днів тому у світі було встановлено антирекорд за кількістю нових заражених коронавірусом.

Новий антирекорд вчора також зафіксували в Сполучених Штатах Америки.

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