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ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 роки

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 16:39
ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 роки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому очікувана тривалість життя чоловіків становить 67,6 роки

На 2016 рік очікувана тривалість життя в Україні становила 72,5 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно зі звітом ВООЗ, очікувана тривалість життя українських жінок становить 77,1 роки, чоловіків - 67,6 роки. При цьому в світі цей середній показник дорівнює 72 рокам.

Крім того, тривалість здорового життя оцінена на рівні 64 років - 60,3 роки (чоловіки) і 67,6 роки (жінки).

Крім того, ВООЗ зазначає, що ймовірність смерті від захворювань, раку, діабету і хронічних респіраторних захворювань в Україні становить 24,7%. При цьому смертність від суїцидів становила 22,4 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що сьогодні світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років. При цьому наголошується, що незважаючи на пандемію COVID-19, у країнах з низьким рівнем доходу зафіксовано найбільший приріст тривалості життя. В цілому, згідно з опублікованою статистикою ВООЗ за 2020 рік, у світі спостерігається позитивна динаміка у сфері охорони здоров'я.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України УкраїнаВООЗпродолжительность жизни
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