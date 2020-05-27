ВООЗ визначила новий епіцентр коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн повідомила, що Латинська Америка випередила США за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. На сьогодні у Південній та Північній Америці лабораторно підтверджено понад 2,4 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них більше 143 тис. летальних випадків.

Як зазначається, найбільший рівень нових випадків зараження COVID-19 було зафіксовано в Бразилії, Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу у Європі перевищила 2 млн.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію.

Крім того, станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу.