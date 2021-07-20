ВООЗ про закінчення пандемії COVID: "все більше віддаляємося від завершення"
Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове заявила, що світ все більше віддаляється від завершення пандемії коронавірусу. Це спричинено, зокрема, появою нових штамів COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
"Ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж могло б бути на даний час", - зазначила експерт.
За її словами, віддалення викликано такими факторами, як поява нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.
Вона також підкреслила, що за останній тиждень число нових випадків захворювання коронавірусом у світі збільшилося на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.
Керкхове додала, що число нових заражень в Європі минулого тижня зросло на 21%, а в західній частині Тихого океану - на 30%.