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ВОЗ об окончании пандемии COVID: "все больше отдаляемся от завершения"

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Женева, Вторник 20 июля 2021 15:02
ВОЗ об окончании пандемии COVID: "все больше отдаляемся от завершения" Фото: эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове (facebook.com/maria.vankerkhove)
Автор: Мария Кучерявец

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии коронавируса. Это вызвано, в частности, появлением новых штаммов COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время",- отметила эксперт.

По ее словам, отдаление вызвано такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешивание социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.

Она также подчеркнула, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных случаев возросло на 1%.

Керкхове добавила, что число новых заражений в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана - на 30%.

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