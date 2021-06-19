ВООЗ оголосила про ліквідацію спалаху лихоманки Ебола в Гвінеї

"Спалах лихоманки Ебола, що виникла в Гвінеї в середині лютого, сьогодні визнана завершеною", - йдеться в заяві.

ВООЗ і представники системи охорони здоров'я Гвінеї заявили, що наука, отримана при попередніх спалахах захворювання, допомогла швидше зупинити поширення вірусу.

Уряд Гвінеї 14 лютого 2021 року оголосив про спалах хвороби Ебола на південному сході Гвінеї, недалеко від кордонів Ліберії і Кот-д'Івуару. Після цього в країні почалася масова вакцинація населення.

Всього влада зафіксувала 16 підтверджених випадків захворювання і сім передбачуваних - 12 хворих померли.

Ебола - вірусне захворювання, яке дуже швидко поширюється і характеризується важким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.