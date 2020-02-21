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ВООЗ стурбована спалахом коронавірусу ще в одній провінції Китаю

Новини » В світі     21.02.2020 - 18:30
ВООЗ стурбована спалахом коронавірусу ще в одній провінції Китаю
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (twitter.com/DrTedros)

ВООЗ шукає додаткову інформацію про новий спалах вірусу в провінції Шаньдун

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням кількості інфікованих коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Шаньдун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВООЗ у Twitter.

Раніше китайська влада заявила про спалах захворювань у двох в'язницях в північній провінції Шаньдун.

"Хоча кількість випадків COVID-19 в провінції Хубей продовжує зменшуватися, ми стурбовані збільшенням числа випадків у провінції Шаньдун, і ми шукаємо додаткову інформацію про це", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.ВООЗ стурбована спалахом коронавірусу ще в одній провінції Китаю

За його словами, загалом відомо про 75 тис. 567 випадків інфікування новим типом вірусу COVID-19, включаючи 2239 смертей.

Нагадаємо, станом на 21 лютого, за межами Китаю зареєстровано 1152 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 26 країнах. Також на поточний момент відомо про 8 смертельних випадків від вірусу за межами Китаю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у китайському Ухані кількість тих, хто вилікувався від нового типу коронавірусу за день, перевищила кількість інфікованих, що надійшли в медичні установи за добу.

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