ВООЗ потрібні кардинальні реформи, - WSJ

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У світових ЗМІ наростає критика роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я

Під час пандемії коронавірусу світу потрібна компетентна глобальна організація, яка могла б забезпечити надійне консультування у сфері охорони здоров'я та оперативно координувати відповідні заходи на міжнародні спалахи захворювань, тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) потребує кардинальних реформ. Про це йдеться в публікації The Wall Street Jour nal, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, на цьому тижні президент США Дональд Трамп заморозив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я на строк від 60 до 90 днів. Повідомлялося, що США забезпечують близько 15% бюджету ВООЗ, що за минулий рік склало близько 400 млн доларів.

Трамп звинуватив ВООЗ у "катастрофічному рішенні": організація виступила проти обмежень на пасажирські перевезення з Китаю, і не захотіла від Пекіна більшої прозорості в питаннях пандемії, фактично підігравши Китаю.

Як пише The Wall Street Jour nal, "з самого початку позиція ВООЗ дозволила політичним міркуванням взяти верх над об'єктивною реакцією суспільної охорони здоров'я".

Зокрема, видання відзначає, що рішення виступити проти ранніх заборон на поїздки й відкласти оголошення "надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення", призвело до жахливих результатів. Замість того, щоб вимагати більшої прозорості від Пекіна, який надав сумнівні дані й карав тих, хто намагався говорити правду, "чиновники ВООЗ віддали перевагу лише повторити заяви Китаю".

На думку оглядачів WSJ, "світові потрібна компетентна глобальна організація, яка могла б забезпечити надійне консультування у сфері охорони здоров'я та оперативно координувати відповідні заходи на міжнародні спалахи захворювань. Але в останні десятиліття ВООЗ менш зосереджена на своїй первісної місії, вона даремно витрачає гроші на підтримку державної охорони здоров'я та війни з тютюновими компаніями".

Водночас, The New YorkTimes наводить слова старшого наукового співробітника Центру безпеки охорони здоров'я ним. Джона Хопкінса, доктора Амеша Адалжа, який заявив, що "є підстави для критики Всесвітньої організації охорони здоров'я".

За його словами деякі держави-члени ВООЗ мають надмірний вплив на організацію. А після спалаху Еболи, яка почалася у 2013 році, регіональні відділення ВООЗ не мали достатньої автономії для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Газета згадує, що спочатку організація не вирішувалася оголосити надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я в усьому світі, попри те, що вірус вже поширився за межі Китаю.

"Це надзвичайна ситуація в Китаї, але вона ще не стала глобальною надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я", - заявив 23 січня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейзис.

Як пише The New York Times, декларації ВООЗ приймалися занадто пізно, більш ранні рішення могли б мобілізувати уряду на боротьбу з коронавірусом швидше. Хоча одна з цілей ВООЗ - координувати заходи у відповідь на епідемію в усьому світі, в цій ситуації чітко спостерігався недолік глобальної солідарності у боротьбі з пандемією.

Своєю чергою, британська Guardian згадує, як жорстко критикували ВООЗ під час епідемії Еболи у 2013-2015 рр.

"ВООЗ вкрай повільно реагувала на спалах Еболи, яка почалася у віддаленій лісовій частині Гвінеї, де кордони з Сьєрра-Леоне і Ліберією практично були відсутні. До того часу, коли ВООЗ почала діяти, 6 місяців, Ебола вже досягла великих міст. Наслідки для ВООЗ були серйозними і підірвали її авторитет", - йдеться в матеріалі.

Як пише The Australian, про можливості скорочення внесків у ВООЗ задумалися і в Австралії. І хоча прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон поки вирішив не заморожувати 53 млн доларів внеску країни - в т. ч. через спільних проектів з ВООЗ в Тихоокеанському регіоні, проте, прем'єр-міністр з "розумінням і симпатією" поставився до критики Трампа в бік ВООЗ.

Нагадаємо, раніше австралійські парламентарії досить категорично заявили, що в наступні роки ВООЗ отримає від Австралії гроші, тільки якщо організація проведе кардинальні внутрішні реформи.