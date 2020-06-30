ВООЗ направляє експертів в Китай для пошуку джерела COVID-19

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в найближчі дні вирушить до Китаю. Вчені будуть шукати джерело виникнення коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє DW.

Як заявив в понеділок, 29 травня, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус, це дозволить вивчити природу інфекції.

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах", - пояснив генеральний директор ВООЗ.

Він не уточнив, в чому саме полягатиме місія групи. Відомо, що ВООЗ вже кілька тижнів намагається отримати від Китаю дозвіл на залучення експертів організації до вивчення походження вірусу.

Спалах коронавірусу нового типу був помічений в Китаї наприкінці 2019 року. На сьогодні понад 10,3 млн осіб у всьому світі вже заразилися, понад 506 тисяч людей померли.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, зараз глобальна пандемія коронавірусу починає прискорюватися, незважаючи на те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби.