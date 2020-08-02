У світі понад 18 млн осіб заразилися COVID-19

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Від COVID-19 вилікувались понад 1,3 млн осіб

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 18 млн осіб. Від коронавірусу вилікувались понад 1,3 млн осіб.

Про це свідчать дані порталу Worldometer.

Однак жертвами коронавіруса стали 688 тисяч осіб.

На першому місці за кількістю заражених і смертей залишаються США, де зафіксовано 4,7 млн випадків інфікування. Водночас від вірусу померли 158 тисяч осіб.

На другому місці Бразилія з 2,7 млн хворих і 93 тисячами смертей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 1100 нових випадків COVID-19.

Крім того, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу триватиме ще довго.