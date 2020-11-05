ВООЗ констатує спалах коронавірусу в Європі

Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге заявив, що в Європі стався спалах коронавірусу. Він зазначив, що за два дні в європейському регіоні зафіксують мільйон випадків зараження вірусом.

Про це повідомляє AFP.

"Ми дійсно бачимо спалах... у тому сенсі, що потрібно всього пару днів, щоб в європейський регіон кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків", - заявив Клюге.

При цьому він додав, що в організації також бачать поступове зростання летальних випадків від COVID-19.

Нагадаємо, раніше Ханс Клюге назвав крайнім заходом запровадження загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей і збільшують масштаб домашнього насильства.

Крім того, вчені заявляли, що по країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.