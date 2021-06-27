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ВООЗ допускає новий локдаун через поширення штаму "дельта плюс"

Автор: Даша Харченко

Поширення нового штаму коронавірусу "дельта плюс" може призвести до нового локдауну. Потрібно докласти негайні дії для зупинки поширення вірусу.

Про це сказала офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Росії Меліта Вуйнович, передає РБК.

За її словами, однієї вакцинації для боротьби з "дельтою" мало. Потрібно дотримуватися карантинних обмежень у вигляді масочного режиму і соціальної дистанції.

"Треба зараз докласти зусиль за короткий час, інакше локдаун", - сказала вона.

За її словами, вакцинація необхідна, оскільки вона дозволяє знизити можливість передачі вірусу і знижується ймовірність перенести захворювання у важкій формі.

"Тільки загальний імунітет і зміна поведінки. Це означає Навіть, що потрібні будуть додаткові заходи, щоб знизити [поширення вірусу]", - додала Вуйнович.

Представник ВООЗ підкреслила, що ситуація зі штамом "дельта плюс" тривожна, вірус набирає швидкість поширення.

Раніше повідомлялося, що "дельта" штам коронавірусу є найбільш заразним з виявлених варіантів коронавірусу. Він швидко поширюється серед невакцинованих людей.

Відзначимо, що випадки зараження штамом "Дельта" вже зафіксували в Україні.

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