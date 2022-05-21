ВООЗ допускає літнє зростання захворюваності на віспу мавп в Європі

Влітку можливе зростання захворюваності на віспу мавп в країнах Європи. Оскільки поширення вірусу може прискоритися через масові фестивалі та вечірки.

Повідомляється, що віспа мавп зазвичай не поширюється легко, оскільки потрібен тісний контакт із зараженим. Вірус проникає через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, очі, ніс і рот, а також через біологічні рідини. Основний спосіб поширення - тісний фізичний контакт, в тому числі статевий.

"Оскільки ми вступаємо в літній сезон в Європейському регіоні з масовими зборами, фестивалями і вечірками, я стурбований тим, що передача може прискоритися, оскільки виявлені в даний час випадки захворювання відносяться до тих, хто активний в статевому житті, а симптоми багатьом незнайомі", - зазначив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він підкреслив, що гігієна рук і органів дихання, а також засоби індивідуального захисту та ізоляція заражених мають вирішальне значення для зниження передачі інфекції.