ВООЗ допускає літнє зростання захворюваності на віспу мавп в Європі

Влітку можливе зростання захворюваності на віспу мавп в країнах Європи. Оскільки поширення вірусу може прискоритися через масові фестивалі та вечірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Повідомляється, що віспа мавп зазвичай не поширюється легко, оскільки потрібен тісний контакт із зараженим. Вірус проникає через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, очі, ніс і рот, а також через біологічні рідини. Основний спосіб поширення - тісний фізичний контакт, в тому числі статевий.
"Оскільки ми вступаємо в літній сезон в Європейському регіоні з масовими зборами, фестивалями і вечірками, я стурбований тим, що передача може прискоритися, оскільки виявлені в даний час випадки захворювання відносяться до тих, хто активний в статевому житті, а симптоми багатьом незнайомі", - зазначив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Він підкреслив, що гігієна рук і органів дихання, а також засоби індивідуального захисту та ізоляція заражених мають вирішальне значення для зниження передачі інфекції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як проявляється віспа мавп і в чому її небезпека.
На сьогодні випадки захворювання зафіксовані в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.
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