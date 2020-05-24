ВООЗ: понад 2 мільйони випадків коронавірусу припадає на Європу

Кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу у Європі перевищила 2 мільйони. Померли від захворювання на коронавірус понад 170 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, станом на 23 травня у Європі зафіксовано 2 006 654 випадків захворювання на COVID-19, яке викликає коронавірус. Найбільша кількість хворих припадає на Росію (344 481), Британію (254 195), Іспанію (235 290), Італію (229 327), Німеччину (178 281) та Францію (144 806).

Крім того, жертвами коронавірусної інфекції стали 173 655 жителів країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні кількість хворих на коронавірус наближається до 21 тисячі, при цьому третій день поспіль скорочується кількість нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що в Україні від захворювання на коронавірусну інфекцію одужали понад 7 тисяч пацієнтів.