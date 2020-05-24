Коронавірус в Україні: більше 7 тисяч осіб видужало від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в 6 областях не виявлено нових випадків COVID-19

Поширення коронавірусу в Україні сповільнюється кілька днів поспіль. Все більше областей готові до ослаблення карантину. У Києві вже почав працювати громадський транспорт, а з понеділка відкриється метро і всі столичні ринки. Детально про ситуацію з COVID-19 в Україні і світі на 24 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірус виявлений у 20 986 українців

число летальних випадків зросло до 617

6 областей не відповідають критеріям для ослаблення карантину

МОЗ дозволив відкриття метро в Києві з 25 травня

масові заходи в Україні будуть дозволені після 22 червня

Статистика МОЗ на 24 травня

За минулий день діагноз COVID-19 підтвердився у 406 українців. Загальна кількість інфікованих в країні досягла 20 986.

Від ускладнень хвороби померло 617 осіб, з них 12 нових летальних випадків. Від коронавірусу видужали 7108 пацієнтів (за добу повторне тестування дало негативний результат у 179 осіб).

Найвища динаміка захворюваності спостерігається в Чернівецькій, Рівненській, Львівській областях та в Києві. При цьому не зафіксовано нових випадків в 6 регіонах (Луганська, Донецька, Сумська, Херсонська, Полтавська, Миколаївська області).

Дані захворюваності COVID-19 по областям на 24 травня:

Вінницька область - 889

Волинська область - 771

Дніпропетровська область - 869

Донецька область - 143

Житомирська область - 626

Закарпатська область - 1061

Запорізька область - 410

Івано-Франківська область - 1277

Кіровоградська область - 473

Київ - 2623

Київська область - 1419

Львівська область - 1333

Луганська область - 43

Миколаївська область - 280

Одеська область - 827

Полтавська область - 266

Рівненська область - 1417

Сумська область - 166

Тернопільська область - 1115

Харківська область - 910

Херсонська область - 177

Хмельницька область - 346

Чернівецька область - 3028

Черкаська область - 388

Чернігівська область - 129

Фото: статистика по областям (phc.org.ua)

Ослаблення карантину в Україні

Тільки 6 регіонів не відповідають умовам МОЗ щодо ослаблення обмежень. До введення адаптивного карантину на даний момент не готові Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області. На нараді у президента 23 травня підкреслили, що в даних регіонах не виконуються критерії за рівнем захворюваності, завантаженості ліжок і охопленням тестування.

З 25 травня в Києві відкриється метрополітен, якщо епідеміологічна обстановка в столиці не ускладнитися. У МОЗ повідомили про відповідність столиці необхідним вимогам для пом'якшення карантину. Так, середній показник захворюваності становить 11,73, при допустимому рівні інцидентності 12.

При цьому, остаточне рішення про відновлення роботи метрополітену буде приймати київська міська комісія з ТЕБ та НС. Пасажири зможуть скористатися підземкою тільки при наявності масок, також на вході в метро буде здійснюватися перевірка температури.

У КМДА розповіли, що з понеділка в столиці також відкриються ринки і ярмарки, стануть доступними спортмайданчики.

З 1 червня дозволять роботу дитсадків і шкіл для проведення ЗНО. Відкриються навчальні заклади вищої та професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів. Буде знято заборону на відвідування кладовищ. Готелі зможуть відновити роботу з 1 червня (без залів для конференцій, ресторанів, басейнів). Питання відкриття столичних ТРЦ міська комісія буде вирішувати окремо на засіданні в понеділок.

Громадський міський транспорт був запущений з п'ятниці в регіонах, які відповідають критеріям адаптивного карантину. У Києві наземний транспорт вийшов на маршрути в звичайному режимі без перепусток з 12:00 23 травня.

З 25 травня карантин послаблять в Луганській області, де зберігається найнижчий рівень інфікування в країні. У понеділок в регіоні запрацюють дитячі сади, будуть відновлені пасажирські перевезення автомобільним транспортом по області і в міжнародному напрямку, дозволять проведення спортивних змагань до 50 осіб без глядачів.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що проведення масових заходів в Україні може бути дозволено тільки після виходу з карантину - не раніше 22 червня. Заборона на розважальні та інші заходи за участю великих скупчень людей буде знято тільки за відсутності ризиків для здоров'я громадян.

Ситуація з COVID-19 в світі

Новим епіцентром пандемії стала Південна Америка. Бразилія вийшла на друге місце в світі по захворюваності після США. Коронавірусом захворіло 349 тис. бразильців, а кількість летальних випадків досягла 22 тис.

На тлі ослаблення спалаху COVID-19 в Іспанії дозволили в'їзд в країну для іноземних туристів за умови обов'язкового дотримання ізоляції протягом 14 днів. Уряд Іспанії анонсував відкриття туристичного сезону з липня.

Подібні заходи для туристів діятимуть в Ірландії з 28 травня. По прибутті в країну мандрівники зобов'язані повідомити адресу, за якою вони будуть проходити двотижневу самоізоляцію. Правила будуть діяти тимчасово - з 28 травня по 18 червня.

У португальських аеропортах всіх пасажирів зобов'яжуть проходити санітарний контроль з вимірюванням температури. Карантин для туристів не вводиться. В уряді країни повідомили, що робота медичної системи налагоджена, а для забезпечення безпеки людей опубліковані правила відвідування всіх громадських місць.

У Ватикані з 1 червня відкриються музеї, проте відвідувачі повинні заздалегідь забронювати квитки онлайн. Також буде обов'язковим температурний скринінг на вході, носіння масок і використання дезінфікуючих засобів.

Польща дозволила в'їзд для іноземних студентів, в т.ч. з України. В рамках ослаблення карантину особи, які навчаються в польських закладах освіти, можуть перетнути державний кордон країни на автомобільному транспорті. Раніше уряд Польщі спростив в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, за умови дотримання 14-денного карантину.

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Автор: Анна Березина