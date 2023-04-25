Воевал в составе "вагнеровцев". В Украине ликвидировали российского депутата-коммуниста

В Украине был убит российский депутат от Коммунистической партии Дмитрий Иванов, который находился в рядах "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова губернатора российской Республики Хакасия Валентина Коновалова.

Иванов был депутатом парламента Хакасии от КПРФ, его избрали в 2018 году.

Коновалов утверждает, что депутат якобы добровольно отправился на войну против Украины в феврале 2023 года и служил в ЧВК "Вагнера".

По словам губернатора, ликвидировали Иванова "при исполнении воинского долга", но больших деталей он не раскрывает.